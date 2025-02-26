В Польше более половины жителей недовольны правительством. По данным нового опроса, 57 % выразили негативное отношение к политике Туска, поддерживают его 31 %. При этом 33 % заявили, что их отношение к правительству "категорически негативное". Также соцопросы показывают, что на предстоящих президентских выборах в мае в Польше первое место занимает кандидат от "Гражданской платформы", мэр Варшавы Тшасковский, следом за ним представитель "Права и справедливости" Навроцкий.