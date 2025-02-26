3.59 BYN
3.17 BYN
3.32 BYN
В Польше более половины жителей недовольны правительством
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28b08d0b-6839-4208-9ed7-a93bfe045849/conversions/c9c09e1f-44bd-4213-86c8-b3ae8a831c1b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28b08d0b-6839-4208-9ed7-a93bfe045849/conversions/c9c09e1f-44bd-4213-86c8-b3ae8a831c1b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28b08d0b-6839-4208-9ed7-a93bfe045849/conversions/c9c09e1f-44bd-4213-86c8-b3ae8a831c1b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28b08d0b-6839-4208-9ed7-a93bfe045849/conversions/c9c09e1f-44bd-4213-86c8-b3ae8a831c1b-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byПо данным опроса, 57 % выразили негативное отношение к политике Туска
32025-02-26T18:32:48.000000Z00
В Польше более половины жителей недовольны правительством. По данным нового опроса, 57 % выразили негативное отношение к политике Туска, поддерживают его 31 %. При этом 33 % заявили, что их отношение к правительству "категорически негативное". Также соцопросы показывают, что на предстоящих президентских выборах в мае в Польше первое место занимает кандидат от "Гражданской платформы", мэр Варшавы Тшасковский, следом за ним представитель "Права и справедливости" Навроцкий.