В Польше избили экс-главу Минздрава из-за его решений во время COVID-19
Автор:Редакция news.by
В Польше избили экс-министра здравоохранения Адама Недзельского за жесткие ограничения в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила одна из радиостанций со ссылкой на главу больницы, куда госпитализировали политика.
Как рассказал позже сам Недзельский, на него напали двое мужчин. Сообщается, что в момент атаки злоумышленники громко критиковали решения, принятые во время пандемии. Затем они скрылись, но были задержаны.
Фото Reuters