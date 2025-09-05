В Польше могут отменить пособия на детей для неработающих иностранцев

Замглавы МВД Польши Мачей Дущик представил принципы законопроекта, в котором предложено изменить правила предоставления иностранцам пособия 800+ на детей, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на финансовый портал Money.pl.

Согласно законопроекту, право на получение пособий иностранцами будет ежемесячно проверяться фондом социального страхования. Если в предыдущем месяце у иностранца была экономическая активность, пособие выплачивается, если нет - оно удерживается и перевод не зачисляется на счет.

Чиновник уточнил, что пособие будет предоставляться лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, при условии, что у этих детей есть удостоверение об инвалидности, выданное в Польше.

По его словам, законопроект носит комплексный характер и направлен, в частности, на поощрение трудоустройства иностранцев в Польше.

Кроме того, законопроект продлевает срок, в течение которого граждане Украины, прибывшие в Польшу на фоне боевых действий, признаются законными лицами, находящимися на территории Польши, а также связанный с этим доступ к рынку труда до 4 марта 2026 года.