В Польше население страны за последний год сократилось на 158 тыс. человек

В Польше население страны за один только последний год сократилось на 158 тыс. человек. Демографическая ситуация становится катастрофической и является наихудшей среди государств ЕС.

Во всех крупных странах Евросоюза численность населения несколько возросла (хотя в основном за счет миграции), и лишь в Польше продолжается снижение. Да и рождаемость остается самой низкой в Старом Свете.