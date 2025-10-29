3.70 BYN
В Польше население страны за последний год сократилось на 158 тыс. человек
В Польше население страны за один только последний год сократилось на 158 тыс. человек. Демографическая ситуация становится катастрофической и является наихудшей среди государств ЕС.
Во всех крупных странах Евросоюза численность населения несколько возросла (хотя в основном за счет миграции), и лишь в Польше продолжается снижение. Да и рождаемость остается самой низкой в Старом Свете.
Ситуация, скорее всего, скоро изменится, хотя и вопреки желанию местных властей. Евросоюз пообещал, что для Польши сделают исключение из Европейского миграционного пакта и не станут отправлять сюда беженцев. Выяснилось, что такой мораторий будет действовать лишь год, потом Польша станет принимать десятки тысяч мигрантов в соответствии с национальной квотой, а в случае отказа должна будет платить сотни миллионов евро штрафов.