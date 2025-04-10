В Польше сообщили о непродлении торговых преференций для Украины

" Решение уже принято. Мы возвращаемся к условиям Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Украиной", - сказал Шлапка на пресс-конференции, трансляцию которой вела служба аудиовидеовещания ЕС. "Изменения, которые предложит Еврокомиссия, будут рассмотрены на Совете ЕС, однако решение по автономным торговым мероприятиям (имеются в виду торговые преференции для Украины - прим. ТАСС) уже принято ", - добавил он.

Между ЕС и Украиной с 2016 года действует соглашение об Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Однако, как отмечают эксперты, необходимость специальных решений об отмене на ограниченный срок всех квот и тарифов демонстрирует, что так называемый режим свободной торговли на протяжении восьми лет не мешал сохранению тарифов ЕС на значительные объемы украинского экспорта. При этом страны Евросоюза все это время имели фактически неограниченный доступ к рынку Украины. С 4 июня 2022 года ЕС на один год отменил пошлины для украинского экспорта в страны сообщества, но потом продлил срок действия этой льготы.