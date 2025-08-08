В Польше осквернили памятник жертвам Волынской резни

Циничный акт вандализма расследуют в Польше. Неизвестные злоумышленники осквернили памятник жертвам Волынской резни в селе Домостава в Подкарпатском воеводстве. На нем нарисовали бандеровский флаг и надпись "Слава УПА".



Полиция разыскивает виновных, заведено уголовное дело. Оно обещает быть громким - инцидент уже прокомментировали активисты правой партии "Конфедерация", назвав его отвратительным актом вандализма, а также символом опасного культа Бандеры и ОУН-УПА в Украине, который теперь угрожает и Польше.