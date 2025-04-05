В Польше производители и продавцы бытовой техники оказались в серьезных долгах

Польские производители и продавцы бытовой техники тонут в долгах, отрасль находится в кризисе. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на финансовый портал Money.pl.

Как указывает портал со ссылкой на отчет BIG InfoMonitor, общая задолженность продавцов электробытовых приборов за последние два года выросла почти на 300%, превысив в феврале этого года 122 млн злотых. Производители потребительской электроники и бытовой техники также имеют задолженность в размере почти 83 млн злотых.

Отмечается, что долги в отрасли бытовой техники растут. "Особенно сложным был период с февраля 2023 года по февраль 2024 года, когда просроченная задолженность продавцов бытовой техники выросла на более чем 66 млн злотых (216 %)", - говорится в отчете.

В настоящее время, по данным портала, насчитывается 194 действующие, приостановленные и закрытые компании, имеющие задолженность.