В Польше раскрыли преступную схему в области образования

Справки позволяли легализовать пребывание, обойти ограничения на въезд во время пандемии и даже получить польское гражданство. Задержаны 12 человек, расследование охватывает еще около 60. Фактически образование превратили в бизнес легализации мигрантов, где каждый "студент" - фиктивный.

На фоне скандала в Польше нововведения. Касаются они военной сферы. Варшава запускает всеобщую военную подготовку. Пилотная программа для всех желающих стартует уже с ноября. Курс длится от одного до 30 дней, включает обучение управлению БПЛА, медицине и оружию, завершается присягой и статусом резервиста. В следующем году планируется обучить 30 тыс. человек, а к 2027-му - до 100 тыс. Как заявил замминистра обороны, цель - миллион подготовленных граждан, готовых служить в резерве.