Все еще воюют с историей. В польском городе Плоты в рамках так называемой декоммунизации демонтировали памятник, посвященный польско-советскому братству по оружию.



Скульптура, установленная еще в середине прошлого века в честь освобождения этих земель от фашизма силами Красной армии, была снесена под контролем Института национальной памяти Польши.



Этот памятник стал восьмым подобным объектом, ликвидированным в Западном Поморье с 2022 года, а по стране снесено уже более 40 мемориалов советским солдатам.