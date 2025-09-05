3.70 BYN
В Польше стали отзывать свидетельства о регистрации тракторов "Беларус"
В Польше массово начали отзывать свидетельства о регистрации тракторов "Беларус" производства МТЗ, информирует sputnik.by со ссылкой на РИА Новости и одного из польских фермеров.
"Мне пришло решение об аннулировании регистрации трактора, который был куплен и зарегистрирован по всем правилам три года назад. Оказалось, что я не один в своей беде и такие же письма получили множество других владельцев белорусских тракторов", - рассказал собеседник агентства.
Основанием для отзыва регистрации, по его словам, явилось то, что якобы трактора "Беларус" не имеют свидетельства соответствия нормам Евросоюза, хотя при покупке конкретно им трактора в кредит никаких проблем не возникло.
По словам фермера, в Польше могут использоваться несколько тысяч тракторов "Беларус". Он выразил уверенность, что происходящее с белорусскими тракторами в его стране имеет политические причины.
"Раньше все было в порядке, а сейчас трактор стал несоответствующим нормам ЕС. Конечно же это все является политическими играми и ничто иное", - заявил собеседник агентства.
До 2023 года трактора "Беларус" в Польшу ввозило польское представительство MTZ Belarus Traktor. В частности, в Польшу поставлялись MTZ-80, MTZ-82.1, MTZ-920, 952, 1025, MTZ-1221, 1523. В 2023 году в отношении этой компании Варшава ввела санкции.