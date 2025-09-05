В Польше стали отзывать свидетельства о регистрации тракторов "Беларус"

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23f371b6-82bb-4eb0-b434-0b220bde1b83/conversions/7eed7615-6b78-42b5-84a7-611f00617663-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23f371b6-82bb-4eb0-b434-0b220bde1b83/conversions/7eed7615-6b78-42b5-84a7-611f00617663-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23f371b6-82bb-4eb0-b434-0b220bde1b83/conversions/7eed7615-6b78-42b5-84a7-611f00617663-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23f371b6-82bb-4eb0-b434-0b220bde1b83/conversions/7eed7615-6b78-42b5-84a7-611f00617663-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

В Польше массово начали отзывать свидетельства о регистрации тракторов "Беларус" производства МТЗ, информирует sputnik.by со ссылкой на РИА Новости и одного из польских фермеров.

"Мне пришло решение об аннулировании регистрации трактора, который был куплен и зарегистрирован по всем правилам три года назад. Оказалось, что я не один в своей беде и такие же письма получили множество других владельцев белорусских тракторов", - рассказал собеседник агентства.

Основанием для отзыва регистрации, по его словам, явилось то, что якобы трактора "Беларус" не имеют свидетельства соответствия нормам Евросоюза, хотя при покупке конкретно им трактора в кредит никаких проблем не возникло.

По словам фермера, в Польше могут использоваться несколько тысяч тракторов "Беларус". Он выразил уверенность, что происходящее с белорусскими тракторами в его стране имеет политические причины.

"Раньше все было в порядке, а сейчас трактор стал несоответствующим нормам ЕС. Конечно же это все является политическими играми и ничто иное", - заявил собеседник агентства.