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В Польше возведут новое заграждение на границе с Беларусью
На польско-белорусской границе в Люблинском воеводстве Польши ведется строительство электронного заграждения на пограничной реке Буг. Такое заявление сделал во время пресс-конференции министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк, пишет БЕЛТА со ссылкой на PAP.
По словам Семоняка, данное заграждение будет полностью готово к 20 июля. Оно будет включать около 1,8 тыс. мачт с камерами, 4,5 тыс. камер круглосуточного и тепловизионного наблюдения, а также специальные датчики для определения различных физических характеристик объектов. Также планируется проложить около 200 км силовых кабелей и столько же кабелей передачи.
Польский министр напомнил, что на инфраструктуру вблизи границы, в том числе на укрепление физического барьера на границе с Беларусью, было потрачено 2,6 млрд злотых.