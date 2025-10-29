3.70 BYN
В польском Краснике началось строительство завода крупнокалиберных снарядов
Автор:Редакция news.by
В польском Краснике начали строить завод концерна "Польская группа вооружений" для производства снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Проект стоит примерно 245 млн долларов.
Всего в Польше в ближайшее время построят 3 военных завода по производству снарядов. Предприятия должны достигнуть объема 180 тыс. единиц в год (это рост производства в 35 раз).
Фото РИА Новости