В польском Краснике началось строительство завода крупнокалиберных снарядов

В польском Краснике начали строить завод концерна "Польская группа вооружений" для производства снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Проект стоит примерно 245 млн долларов.

Всего в Польше в ближайшее время построят 3 военных завода по производству снарядов. Предприятия должны достигнуть объема 180 тыс. единиц в год (это рост производства в 35 раз).

Фото РИА Новости

