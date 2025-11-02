В польском сейме разразился скандал из-за украинцев

Польские власти заставляют своих граждан выплачивать проценты по долгам Украины, заявил в соцсети Х лидер коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", депутат сейма Гжегож Плачек.

Парламентарий сослался на данные Минфина Польши, согласно которым Варшава планирует выплатить в 2025 году украинским кредиторам проценты на общую сумму почти 30 млн долларов и аналогичные суммы - в следующие 2 года.

"Получается, что, учитывая стремительно растущий дефицит бюджета и государственный долг, мы, польские налогоплательщики, будем годами вносить свой вклад в погашение украинского долга? У нас что, кто-то сошел с ума? Это явно антипольская риторика!" - написал депутат сейма Польши в соцсети Х.

Ранее британский журнал Economist сообщил, что у Украины в феврале 2026 года могут закончиться деньги на войну, поскольку два из трех источников (США и кредиты) иссякают, а в Европе не могут договориться между собой.