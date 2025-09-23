Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В преддверии парламентских выборов НАТО наращивает войска у границ Молдовы

НАТО наращивает войска у границ Молдовы. Как сообщает Служба внешней разведки России, десант Североатлантического альянса ведет подготовку к высадке в Одесской области для "устрашения Приднестровья".

Первая группа военных из Великобритании и Франции уже на месте. Как полагают в СВР, Европа активно готовится ввести войска в Молдову. По факту это будет оккупация страны. И здесь очень важно отметить, что наращивание войск НАТО проходит как раз в преддверии парламентских выборов.

Тут еще и Верховная рада Украины готовит законопроект, который позволит отправлять подразделения ВСУ за рубеж. Все это может означать возможность для Киева оккупировать Приднестровье.

Иван Скориков, политолог, руководитель отдела Украины Института стран СНГ

Иван Скориков, политолог, руководитель отдела Украины Института стран СНГ:

"Военные из Великобритании, Франции сейчас стекаются под Одессу. Спрашивается, зачем? Для того чтобы там организовать военную базу, давняя мечта Великобритании, вполне возможно. Но ведь этот регион и Одесса как раз непосредственно граничат с Приднестровьем, зажатым между Украиной и Молдовой. Поэтому неслучайно ли все эти движения наших врагов происходят именно в том регионе? Происходит такая плавная эскалация, казалось бы, на фоне переговорного процесса. Это как раз попытка принудить Трампа все-таки занять сторону Европы. Да, они хотят его обмануть, свергнуть, но сейчас в моменте они хотят его использовать, потому что у Европы нет вооружения, которое производит США. Ему льстят, зная его страсть к сделкам всевозможным, в общем-то, настраивают продолжать войну с Россией".

Политолог уверен, что эти страны могут организовать какую-то провокацию вокруг того же Приднестровья, открыть второй фронт. Европа вполне может. И ведущую роль будет играть Франция. Потому что французские спецслужбы традиционно курируют, контролируют этот регион (Румыния, Молдова).

Разделы:

В мире

Теги:

МолдоваНАТО