НАТО наращивает войска у границ Молдовы. Как сообщает Служба внешней разведки России, десант Североатлантического альянса ведет подготовку к высадке в Одесской области для "устрашения Приднестровья". Первая группа военных из Великобритании и Франции уже на месте. Как полагают в СВР, Европа активно готовится ввести войска в Молдову. По факту это будет оккупация страны. И здесь очень важно отметить, что наращивание войск НАТО проходит как раз в преддверии парламентских выборов.

"Военные из Великобритании, Франции сейчас стекаются под Одессу. Спрашивается, зачем? Для того чтобы там организовать военную базу, давняя мечта Великобритании, вполне возможно. Но ведь этот регион и Одесса как раз непосредственно граничат с Приднестровьем, зажатым между Украиной и Молдовой. Поэтому неслучайно ли все эти движения наших врагов происходят именно в том регионе? Происходит такая плавная эскалация, казалось бы, на фоне переговорного процесса. Это как раз попытка принудить Трампа все-таки занять сторону Европы. Да, они хотят его обмануть, свергнуть, но сейчас в моменте они хотят его использовать, потому что у Европы нет вооружения, которое производит США. Ему льстят, зная его страсть к сделкам всевозможным, в общем-то, настраивают продолжать войну с Россией".