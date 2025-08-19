В Пуэрто-Рико из-за урагана "Эрин" 140 тыс. домов остались без света

В Пуэрто-Рико 140 тыс. домохозяйств остались без света из-за урагана. Над устранением проблемы работают 750 специалистов.

Ветры и проливные дожди обрушились также на Виргинские острова, для островов Кайкос и Теркс действует штормовое предупреждение.

"Эрин" - первый атлантический ураган в 2025 году. Сейчас сила его снизилась с пятой до третьей категории, однако площадь увеличилась.