В Пуэрто-Рико из-за урагана "Эрин" 140 тыс. домов остались без света
Автор:Редакция news.by
В Пуэрто-Рико 140 тыс. домохозяйств остались без света из-за урагана. Над устранением проблемы работают 750 специалистов.
Ветры и проливные дожди обрушились также на Виргинские острова, для островов Кайкос и Теркс действует штормовое предупреждение.
"Эрин" - первый атлантический ураган в 2025 году. Сейчас сила его снизилась с пятой до третьей категории, однако площадь увеличилась.
Синоптики прогнозируют, что шторм пройдет мимо восточного побережья США, однако возможны опасные отливные течения.