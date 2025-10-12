3.69 BYN
В результате конфликта между Пакистаном и Афганистаном погибли 40 человек
Автор:Редакция news.by
Пакистан сообщил о гибели 23 военнослужащих и 29 раненых в результате столкновений с афганскими боевиками. Со стороны Афганистана жертвами стали не менее 20 человек. Пакистан закрыл все пограничные переходы с соседней страной.
Приграничный конфликт начался 11 октября, боевые действия связаны с возобновлением старого территориального спора вокруг линии Дюранда - границы, установленной еще в колониальный период.
На данный момент боевые действия в регионе приостановлены, но вполне вероятно, что спокойная обстановка временна: стороны пока не начали переговоры по урегулированию конфликта.