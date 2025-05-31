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В результате крушения самолета на западе Германии погибли 2 человека
В результате крушения самолета на западе Германии погибли 2 человекаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d51e64fb-2fc6-4b2b-bf0f-88125a58f9fc/conversions/f291097c-adc1-4123-bf71-acef5230d902-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d51e64fb-2fc6-4b2b-bf0f-88125a58f9fc/conversions/f291097c-adc1-4123-bf71-acef5230d902-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d51e64fb-2fc6-4b2b-bf0f-88125a58f9fc/conversions/f291097c-adc1-4123-bf71-acef5230d902-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d51e64fb-2fc6-4b2b-bf0f-88125a58f9fc/conversions/f291097c-adc1-4123-bf71-acef5230d902-xl-___webp_1920.webp 1920w
2 человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на западе Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.
Инцидент произошел в населенном пункте Коршенбройх (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Спортивный самолет рухнул на жилой дом, который после этого загорелся.
Газета Bild написала, что самолет направлялся в город Менхенгладбах, когда пилот сообщил о проблеме с двигателем. Сразу после этого произошло крушение.