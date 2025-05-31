В результате крушения самолета на западе Германии погибли 2 человека

2 человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на западе Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

Инцидент произошел в населенном пункте Коршенбройх (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Спортивный самолет рухнул на жилой дом, который после этого загорелся.