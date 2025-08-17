В результате внезапного наводнения в Китае погибли 8 человек

Восемь человек погибли, четыре пропали без вести в результате внезапного наводнения, которое произошло вечером 16 августа на территории кемпинга в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает БЕЛТА.

Стихийное бедствие произошло около 22.00 в верховьях реки на участке хошуна (уезда) Урад-Хоуци, в результате чего была потеряна связь с 13 туристами, разбившими лагерь на дикой природе.

По состоянию на 10.00 17 августа один человек спасен, подтверждена гибель восьми человек, еще четверо числились пропавшими без вести.