В Риме не будут отправлять войска в Украину. Пора действовать дипломатически - вице-премьер страны

Никаких итальянских сапог на украинской земле. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что ни один гражданин страны не отправится воевать в Украину, а Россия не представляет для Рима никакой угрозы. Нынешний конфликт, по словам политика, можно решить только дипломатическим путем.

"Пора действовать дипломатически. Есть 18 пакетов экономических санкций, есть Трамп, который приглашает Путина на Аляску, который затем приглашает в Вашингтон Зеленского с европейскими лидерами, который усиленно работает над организацией встречи Путина и Зеленского в Турции, Венгрии или какой-либо арабской стране. Правительство говорит о том, что мы не отправим ни одного нашего парня или девушку воевать в Украину, умирать в Украине".