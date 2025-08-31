3.69 BYN
В Риме не будут отправлять войска в Украину. Пора действовать дипломатически - вице-премьер страны
Никаких итальянских сапог на украинской земле. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что ни один гражданин страны не отправится воевать в Украину, а Россия не представляет для Рима никакой угрозы. Нынешний конфликт, по словам политика, можно решить только дипломатическим путем.
Маттео Сальвини, вице-премьер Италии:
"Пора действовать дипломатически. Есть 18 пакетов экономических санкций, есть Трамп, который приглашает Путина на Аляску, который затем приглашает в Вашингтон Зеленского с европейскими лидерами, который усиленно работает над организацией встречи Путина и Зеленского в Турции, Венгрии или какой-либо арабской стране. Правительство говорит о том, что мы не отправим ни одного нашего парня или девушку воевать в Украину, умирать в Украине".
По мнению Сальвини, опасности Италии грозят с другой стороны - с южных границ, где контрабандисты пытаются наводнить страну нелегальными мигрантами, среди которых есть исламские экстремисты.