В России мужчину приговорили к 13 с половиной годам колонии за сексуальное насилие над дочерью

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Жителя города Дятьково Брянской области приговорили к 13 с половиной годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера над дочерью и незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

"Прокуратура г. Дятьково доказала виновность 47-летнего местного жителя в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов). Установлено, что с марта 2018 года на протяжении 6 лет мужчина совершал в отношении дочери, начиная с 9-летнего возраста, насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, мать девочки умерла в 2020 году, после чего она стала проживать вдвоем с отцом. В 14 лет подросток рассказал о насилии матери своего друга. Помимо этого, установлено, что отец девочки незаконно хранил самодельный огнестрельный пистолет и 29 патронов.

Уточняется, что подсудимый вину в насильственных действиях сексуального характера отрицал, сообщая, что дочь оговаривает его. По его словам, он примерный отец и семьянин. Однако представленные государственным обвинителем и исследованные в судебном заседании доказательства указывали на виновность.