В России переименуют Ростов

Город Ростов в Ярославской области официально стал Ростовом Великим, следует из закона, подписанного президентом Владимиром Путиным и размещенного на сайте официального опубликования правовых актов, пишет РИА Новости.

"Переименовать город Ростов Ярославской области в город Ростов Великий", - говорится в документе.

Как пояснялось в отзыве правительства, дополнение названия Ростова словом "Великий" позволит юридически закрепить сформировавшееся на протяжении истории традиционно употребляемое наименование и будет согласовываться со статусом города как значимого историко-культурного центра.

Ростов Великий - один из древнейших городов Руси. Впервые он упоминается в "Повести временных лет" под 862 годом. Хотя археологического подтверждения этой летописной даты нет, но именно с нее ведется официальное исчисление возраста Ростова.