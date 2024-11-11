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В России переименуют Ростов
Город Ростов в Ярославской области официально стал Ростовом Великим, следует из закона, подписанного президентом Владимиром Путиным и размещенного на сайте официального опубликования правовых актов, пишет РИА Новости.
"Переименовать город Ростов Ярославской области в город Ростов Великий", - говорится в документе.
Как пояснялось в отзыве правительства, дополнение названия Ростова словом "Великий" позволит юридически закрепить сформировавшееся на протяжении истории традиционно употребляемое наименование и будет согласовываться со статусом города как значимого историко-культурного центра.
Ростов Великий - один из древнейших городов Руси. Впервые он упоминается в "Повести временных лет" под 862 годом. Хотя археологического подтверждения этой летописной даты нет, но именно с нее ведется официальное исчисление возраста Ростова.
Как подчеркивала городская администрация, современный Ростов - развивающийся туристический центр. Город расположен на федеральной трассе Москва - Ярославль - Архангельск - Холмогоры и на железнодорожной магистрали Москва - Владивосток. Расстояние от Москвы составляет 200 км, от Ярославля - 60 км. В Ростове Великом проживают более 32 тыс. человек.
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