В России утверждена новая Стратегия противодействия экстремизму

"В целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в РФ постановляю: утвердить прилагаемую Стратегию противодействия экстремизму в РФ", - говорится в документе. Новая редакция стратегии пришла на смену той, что была утверждена в 2020 году на период до 2025 года.

Стратегия состоит из 72 пунктов, поделенных на 8 глав, и занимает почти 40 страниц. Помимо общих положений, документ содержит оценку основных источников угроз экстремизма в современной России, а также цели и задачи госполитики по противодействию этому явлению. Отдельные главы стратегии посвящены инструментам и механизмам, а также основным этапам ее реализации и ожидаемым результатам.