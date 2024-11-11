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В России утверждена новая Стратегия противодействия экстремизму
Президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в России. Указ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет ТАСС.
"В целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в РФ постановляю: утвердить прилагаемую Стратегию противодействия экстремизму в РФ", - говорится в документе. Новая редакция стратегии пришла на смену той, что была утверждена в 2020 году на период до 2025 года.
Стратегия состоит из 72 пунктов, поделенных на 8 глав, и занимает почти 40 страниц. Помимо общих положений, документ содержит оценку основных источников угроз экстремизма в современной России, а также цели и задачи госполитики по противодействию этому явлению. Отдельные главы стратегии посвящены инструментам и механизмам, а также основным этапам ее реализации и ожидаемым результатам.
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