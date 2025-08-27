3.69 BYN
В Румынии цены на электроэнергию в июле выросли более чем в 2 раза
Цены на электроэнергию в Румынии в июле выросли более чем в два раза из-за повышения НДС и отмены субсидий на энергоресурсы. Об этом сообщают местные СМИ.
После пересчета стоимость одного киловатта в час составила треть доллара.
Внедрение строгих мер экономии обусловлено стремлением к снижению бюджетного дефицита в Румынии, в первом квартале он уже достиг критической отметки в 7,5 процента ВВП, что является наивысшим показателем среди государств Евросоюза.
Первый пакет, который включал повышение НДС и акцизов, отмену субсидий и надбавок, замораживание зарплат и пенсий, вступил в силу 1 августа. На очереди - второй пакет мер по экономии, он включает реформу в местной администрации, системы здравоохранения, государственных компаний и специальных пенсий.