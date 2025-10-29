В Саудовской Аравии к 2032 году возведут первый в мире "небесный стадион"

"Небесный стадион" в Саудовской Аравии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e204a9e3-b7c3-4ca4-a16e-1078bcd918a4/conversions/a5d6f907-db54-49a2-9a5d-dfb963932cae-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e204a9e3-b7c3-4ca4-a16e-1078bcd918a4/conversions/a5d6f907-db54-49a2-9a5d-dfb963932cae-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e204a9e3-b7c3-4ca4-a16e-1078bcd918a4/conversions/a5d6f907-db54-49a2-9a5d-dfb963932cae-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e204a9e3-b7c3-4ca4-a16e-1078bcd918a4/conversions/a5d6f907-db54-49a2-9a5d-dfb963932cae-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Саудовской Аравии подготовили планы строительства спортивной площадки NEOM Sky. Это будет первый в мире "небесный стадион". Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на издание Construction Review.

Планируется, что площадка будет использоваться для проведения чемпионата мира по футболу 2034 года.

Стоимость объекта оценивается в 1 млрд долларов. Стадион будет расположен на высоте 350 м над поверхностью пустыни в футуристическом городе проекта NEOM, который Саудовская Аравия строит на северо-западе страны. Стадион будет рассчитан на 46 тыс. мест и будет полностью снабжаться энергией из возобновляемых источников. Открытие объекта запланировано на 2032 год.

Отмечается, что "небесный стадион" призван преобразить мировую спортивную архитектуру. Дизайн стадиона гармонично вписывается в концепцию The Line - линейного умного города в рамках проекта NEOM. Объект символизирует видение Саудовской Аравии в рамках программы Vision 2030 по объединению инноваций, развлечений и устойчивого развития.