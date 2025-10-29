3.70 BYN
В Саудовской Аравии к 2032 году возведут первый в мире "небесный стадион"
В Саудовской Аравии подготовили планы строительства спортивной площадки NEOM Sky. Это будет первый в мире "небесный стадион". Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на издание Construction Review.
Планируется, что площадка будет использоваться для проведения чемпионата мира по футболу 2034 года.
Стоимость объекта оценивается в 1 млрд долларов. Стадион будет расположен на высоте 350 м над поверхностью пустыни в футуристическом городе проекта NEOM, который Саудовская Аравия строит на северо-западе страны. Стадион будет рассчитан на 46 тыс. мест и будет полностью снабжаться энергией из возобновляемых источников. Открытие объекта запланировано на 2032 год.
Отмечается, что "небесный стадион" призван преобразить мировую спортивную архитектуру. Дизайн стадиона гармонично вписывается в концепцию The Line - линейного умного города в рамках проекта NEOM. Объект символизирует видение Саудовской Аравии в рамках программы Vision 2030 по объединению инноваций, развлечений и устойчивого развития.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия получила право на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году. Согласно предварительным планам, в общей сложности чемпионат мира в Саудовской Аравии будет проходить на 15 стадионах в пяти городах: Эр-Рияде, Джидде, Абхе, Эль-Хубаре и Неоме - пока еще не построенном городе.