Как сообщил министр экономики Украины Алексей Соболев, в сентябре состоится визит американской делегации. Цель поездки - обсуждение реализации двустороннего соглашения о разработке месторождений полезных ископаемых, пишет РИА Новости.

"Сейчас мы нарабатываем перечень инвестиционных проектов, которые фонд может инвестировать в течение следующих 12 месяцев. Приедет большая делегация из Штатов в сентябре с поездками по Украине, чтобы смотреть на подобные проекты. Надеемся, в этом году будут понятны первые инвестиции фонда со Штатами", – приводит слова Соболева издание "Эспрессо".

Он добавил, что сейчас уже профинансированы первые проекты по соглашению. Также в украинском парламенте находятся законопроекты для стимулирования крупных инвестиций.

По данным министра, в сентябре также состоится заседание совета фонда по соглашению.

Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины.

Как сообщала Свириденко, занимавшая тогда пост первого вице-премьера украинского министра экономики, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве.

По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная Рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.