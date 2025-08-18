3.71 BYN
В сентябре 2025 года делегация США посетит Украину в рамках соглашения о полезных ископаемых
Как сообщил министр экономики Украины Алексей Соболев, в сентябре состоится визит американской делегации. Цель поездки - обсуждение реализации двустороннего соглашения о разработке месторождений полезных ископаемых, пишет РИА Новости.
"Сейчас мы нарабатываем перечень инвестиционных проектов, которые фонд может инвестировать в течение следующих 12 месяцев. Приедет большая делегация из Штатов в сентябре с поездками по Украине, чтобы смотреть на подобные проекты. Надеемся, в этом году будут понятны первые инвестиции фонда со Штатами", – приводит слова Соболева издание "Эспрессо".
Он добавил, что сейчас уже профинансированы первые проекты по соглашению. Также в украинском парламенте находятся законопроекты для стимулирования крупных инвестиций.
По данным министра, в сентябре также состоится заседание совета фонда по соглашению.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины.
Как сообщала Свириденко, занимавшая тогда пост первого вице-премьера украинского министра экономики, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве.
По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная Рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.