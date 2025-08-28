В Сербии 300 человек попытались силой прорваться в здание факультета философии

Новый всплеск насилия в сербском Нови-Саде - этой ночью бунтовщики попытались захватить помещения университета. Как сообщило МВД Сербии, около 300 человек попытались силой прорваться в здание факультета философии, который охраняли полицейские.



Радикалы вступили в стычки с правоохранителями. Предыдущей ночью беспорядки не утихали. Толпа использовала камни, яйца и пиротехнику. Полицейские применили силу и спецсредства. Протестующих удалось оттеснить. Обстановка в Сербии обострилась в середине августа.