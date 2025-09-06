В штате Гавайи объявлен режим ЧС в связи с приближением урагана "Кико"

Власти штата Гавайи в США объявили режим ЧС из-за плохих метеоусловий, которые могут возникнуть по мере приближения урагана "Кико", пишет РИА Новости со ссылкой на заявления исполняющей обязанности губернатора штата Сильвии Люк.

"Исполняющая обязанности губернатора Сильвия Люк … объявила режим чрезвычайной ситуации на всей территории штата Гавайи из-за возможной суровой погоды в связи с ураганом "Кико", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте губернатора штата Гавайи.

Режим ЧС начал действовать на Гавайях 5 сентября и продлится до 19 сентября, если не будет отменен или продлен.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США (NHC), ураган "Кико" находится в 1710 км к востоку-юго-востоку от города Хило на Гавайях, максимальная устойчивая скорость ветра составляет 220 км/ч. Ураган движется на запад-северо-запад со скоростью 17 км/ч.

По оценке NHC, с воскресенья ураган "Кико", которому была присвоена четвертая категория, начнет постепенно ослабевать. Телеканал ABC со ссылкой на чиновников отмечает, что к началу следующей недели, когда "Кико" приблизится к Гавайям, он, как ожидается, ослабнет до тропического шторма.

Режим ЧС, в частности, позволяет задействовать нацгвардию на Гавайях для помощи властям.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 63 км/ч. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна составить 119 км/ч.