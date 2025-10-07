В Совете Федерации РФ предупредил о неизбежном ответе в случае поставок Украине ракет Tomahawk

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что поставки ракет Tomahawk Украине не останутся без ответа, и последствия могут затронуть не только Киев, сообщает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как Киев намерен их использовать.

Поставки Киеву ракет Tomahawk приведут к разрушению наметившихся позитивных тенденций в отношениях РФ и США, заявлял президент России Владимир Путин.

"Я думаю, что все-таки господин Трамп понимает меру ответственности, к чему это может привести. И, скорее всего, все-таки Tomahawk не попадут на Украину. Это будет такая тягомотина, извините за такое слово, литературная. Надо спорить, доказывать, требовать каких-то гарантий. Гарантий не будет", - сказал Джабаров в ходе видеомоста Москва - Минск - Астана - Ереван - Ташкент - Тбилиси на площадке международного мультимедийного центра медиагруппы "Россия сегодня".