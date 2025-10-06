3.68 BYN
Трамп одобрил поставку ракет Tomahawk Украине
Автор:Редакция news.by
Президент США принял решение о поставке ракет Tomahawk Киеву. Трамп заверил, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта в Украине и добавил, что окончательное одобрение зависит от того, как Киев планирует использовать ракеты.
Ранее президент России отметил, что "применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, это будет означать качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами".