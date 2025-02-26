В США хотят снять ограничение на количество президентских сроков

Поклонники президента Дональда Трампа надеются обеспечить ему третью каденцию в 2028 году. Для этого потребуется принять поправку в Конституции страны. Согласиться с изменением основного закона должен не только парламент, но и каждый штат в отдельности. Надежды своих фанатов подогревает и лично Трамп, он несколько раз упомянул, что не прочь остаться в Белом доме надолго.