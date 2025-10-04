3.69 BYN
В США миграционные рейды встречают сопротивление активистов
В ряде крупных городов США резко обострилось борьба между федеральными структурами и местными властями, активистами левых организаций.
В Чикаго представители миграционной службы продолжают задержания нелегалов. Офис Миграционной службы взяли в осаду протестующие, которые пытаются осуществлять атаки на федеральных агентов. Аресты здесь становятся массовыми.
Похожие сцены можно наблюдать в Портленде. Из-за неспособности местной полиции справиться с волной криминала, Трамп распорядился вскоре отправить в город нацгвардию. На улицах стали обычным делом как столкновения, так и аресты.
Дональд Трамп полон решимости довести до конца кампанию по депортации нелегалов из страны. По самым осторожным оценкам, иностранцев, въехавших в США незаконно, насчитывается не менее 10 млн.