В США миграционные рейды встречают сопротивление активистов

В ряде крупных городов США резко обострилось борьба между федеральными структурами и местными властями, активистами левых организаций.

В Чикаго представители миграционной службы продолжают задержания нелегалов. Офис Миграционной службы взяли в осаду протестующие, которые пытаются осуществлять атаки на федеральных агентов. Аресты здесь становятся массовыми.

Похожие сцены можно наблюдать в Портленде. Из-за неспособности местной полиции справиться с волной криминала, Трамп распорядился вскоре отправить в город нацгвардию. На улицах стали обычным делом как столкновения, так и аресты.