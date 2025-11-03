3.70 BYN
В США раскрыли планы по субкритическим испытаниям ядерного оружия
Автор:Редакция news.by
В США раскрыли тайну, что скрывалось за словами Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Как заявляют в Министерстве энергетики, Штаты намерены провести серию субкритических взрывов ядерного оружия.
Подобные испытания - это эксперименты с ядерными материалами, при которых не происходит цепной реакции и не возникает ядерного взрыва. Это позволяет проверять состояние и надежность боезарядов без нарушения международных договоров.
Американский президент заявил, что ядерные испытания нужны, чтобы знать, что оружие работает. Он также бездоказательно обвинил Россию в таких испытаниях.
При этом Трамп заинтересован в сокращении ядерных вооружений и обсуждал этот вопрос с лидерами России и Китая.