В США раскрыли планы по субкритическим испытаниям ядерного оружия

В США раскрыли тайну, что скрывалось за словами Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Как заявляют в Министерстве энергетики, Штаты намерены провести серию субкритических взрывов ядерного оружия.

Подобные испытания - это эксперименты с ядерными материалами, при которых не происходит цепной реакции и не возникает ядерного взрыва. Это позволяет проверять состояние и надежность боезарядов без нарушения международных договоров.

Американский президент заявил, что ядерные испытания нужны, чтобы знать, что оружие работает. Он также бездоказательно обвинил Россию в таких испытаниях.

При этом Трамп заинтересован в сокращении ядерных вооружений и обсуждал этот вопрос с лидерами России и Китая.

Разделы:

В миреСША

Теги:

испытанияядерное оружие