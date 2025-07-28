В США внесли предложение о запрете экспорта лекарств и протезов в РФ

В Конгрессе США внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому запрещается экспортировать в Россию лекарственные средства и протезы, информирует РИА Новости .

"H.R.4762 - законопроект, направленный на запрет экспорта лекарств и протезов в Российскую Федерацию", - говорится в описании документа.

По данным на конец 2024 года, Россия сократила импорт лекарств из США до 13,2 млн долларов (по сравнению с 2023-м он просел почти втрое, опустившись до уровней двадцатилетней давности). В списке крупнейших покупателей американских препаратов Россия заняла лишь 56-ю строку.