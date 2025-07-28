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В США внесли предложение о запрете экспорта лекарств и протезов в РФ
Автор:Редакция news.by
В США внесли предложение о запрете экспорта лекарств и протезов в РФnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63e88ffc-9833-4ff6-a259-dbf6fb14dcf1/conversions/54fca153-93b2-4b32-bd5f-0d950d4f45b2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63e88ffc-9833-4ff6-a259-dbf6fb14dcf1/conversions/54fca153-93b2-4b32-bd5f-0d950d4f45b2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63e88ffc-9833-4ff6-a259-dbf6fb14dcf1/conversions/54fca153-93b2-4b32-bd5f-0d950d4f45b2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63e88ffc-9833-4ff6-a259-dbf6fb14dcf1/conversions/54fca153-93b2-4b32-bd5f-0d950d4f45b2-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Конгрессе США внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому запрещается экспортировать в Россию лекарственные средства и протезы, информирует РИА Новости.
"H.R.4762 - законопроект, направленный на запрет экспорта лекарств и протезов в Российскую Федерацию", - говорится в описании документа.
Автором законопроекта стал республиканец от штата Техас Морган Латрелл.
Документ передали на рассмотрение в комитет по международным делам палаты представителей.
По данным на конец 2024 года, Россия сократила импорт лекарств из США до 13,2 млн долларов (по сравнению с 2023-м он просел почти втрое, опустившись до уровней двадцатилетней давности). В списке крупнейших покупателей американских препаратов Россия заняла лишь 56-ю строку.