В США задержали подозреваемого в убийстве Чарли Кирка
Автор:Редакция news.by
Подозреваемого в убийстве консервативного политического активиста Чарли Кирка задержали, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.
"Он задержан", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Покушение произошло на массовом мероприятии в Университете долины Юта в среду. По Кирку открыли огонь, когда он отвечал на вопрос о трансгендерах, устраивающих стрельбу в школах. По словам очевидцев, пуля попала в шею.