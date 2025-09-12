Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В США задержали подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

Подозреваемого в убийстве консервативного политического активиста Чарли Кирка задержали, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

"Он задержан",  - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Покушение произошло на массовом мероприятии в Университете долины Юта в среду. По Кирку открыли огонь, когда он отвечал на вопрос о трансгендерах, устраивающих стрельбу в школах. По словам очевидцев, пуля попала в шею.

убийствоСШАДональд Трамп