В Таджикистане завершается активная фаза учений ОДКБ "Нерушимое братство - 2025". На заключительном этапе пройдет учение "Содружество-Антитеррор - 2025", в котором будут задействованы, в том числе, белорусские бойцы внутренних войск и ОМОНа.

Помимо прочего, отдельно остановятся на вопросах противодействия финансированию терроризма и пресечению трансграничного перемещения боевиков.

Четвертый день на полигоне "Фахрабад" воинские контингенты из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана тренируются в проведении условной миротворческой операции в одной из стран ОДКБ.

Ранее миротворцы отработали доставку гуманитарной помощи населению, пострадавшему в результате условного конфликта. На одном из этапов колонна отразила нападение условных террористов и продолжила путь. Безопасность с воздуха обеспечили вертолеты Ми-24 армейской авиации Таджикистана.