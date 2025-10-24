3.67 BYN
В Таджикистане завершились учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2025" и "Барьер-2025"
Автор:Юрий Шевчук
На полигоне Фахрабад состоялись заключительные этапы маневров с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2025", а также учений "Барьер" и "Содружество-Антитеррор".
Вся активная фаза маневров продолжалась около часа. Она объединила общим замыслом эпизоды с участием военнослужащих, миротворцев, бойцов внутренних войск и ОМОНа, а также медиков и войск химзащиты.
Напомним, всего было задействовано 1500 человек, 200 единиц техники и 20 беспилотников (подробности в видео).