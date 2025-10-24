В учениях ОДКБ в Таджикистане было задействовано 1,5 тыс. человек

Учения ОДКБ "Нерушимое братство" и "Барьер" завершились в Таджикистане. На полигоне "Фахрабад" состоялись заключительные этапы маневров.

Активная фаза продолжалась около часа. Она объединила общим замыслом эпизоды с участием военнослужащих, миротворцев, бойцов внутренних войск и ОМОН, а также медиков и войск химзащиты. Всего же было задействовано 1,5 тыс. человек, 200 единиц техники и 20 беспилотников.

Сразу несколько эпизодов учений раскинулись по всему полигону "Фахрабад": отработка на блокпосту, сопровождение колонны, подавление протестов в городе и штурм здания. Отрабатывали эпизоды бойцы минского ОМОН и внутренних войск Беларуси.

Евгений Сысоев, руководитель Антитеррористического центра СНГ:

"Нурлан Мусатаевич говорил о том, что это впервые в международной практике, когда контртеррористические учения совмещены с миротворческими учениями Коллективных сил Организации договора о коллективной безопасности. Принципиально, что все это состоялось в Душанбе, на земле республики Таджикистан, у которой самая протяженная из числа государств Содружества граница с Афганистаном. К сожалению, основное беспокойство наше в плане противодействия террористической угрозы по-прежнему связано с нашим южным соседом".



Завершением учения стала обработка условно зараженной территории химическим составом.