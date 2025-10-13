В Украине городских жителей призывают переехать на зиму в деревню, где можно топить печь

Украинцам придется зимовать в условиях жесткой экономии тепла. Власти урезали отопительный сезон и советуют готовиться к холодам заранее.

Согласно постановлению Кабмина, тепло по трубам пойдет 1 ноября и закончится 31 марта, что на месяц короче привычного графика. Причина - дефицит газа и нехватка мощностей энергетической инфраструктуры.