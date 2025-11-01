В Украине готовятся к выборам в 2026 году в случае заключения мира

Власти Украины готовятся к возможным выборам президента в 2026 году на случай, если будет заключен мир. Поэтому потенциальных кандидатов уже начали дискредитировать, пишет POLITICO.

В украинской оппозиции считают, что законодательство используют для "запугивания оппонентов", обвиняя в коррупции или "связях с Россией". К примеру, экс-глава Укрэнерго был арестован, чтобы его можно было обвинить в провале энергобезопасности страны. Ждем, кто на очереди.