В Украине официально признали УПЦ связанной с Русской православной церковью

Власти Украины официально признали УПЦ связанной с Русской православной церковью. Такое решение является основанием для реализации полного запрета канонической церкви через суд.

Напомним, гонения на Украинскую православную церковь начались в стране после госпереворота 2014-го. В декабре 2018 года при поддержке Константинопольского патриарха из двух раскольнических организаций была создана так называемая Православная церковь Украины.

С тех пор при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. В свою очередь местные власти лишают каноническую церковь права на аренду земли под храмами.