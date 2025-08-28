3.69 BYN
В Украине официально признали УПЦ связанной с Русской православной церковью
Власти Украины официально признали УПЦ связанной с Русской православной церковью. Такое решение является основанием для реализации полного запрета канонической церкви через суд.
Напомним, гонения на Украинскую православную церковь начались в стране после госпереворота 2014-го. В декабре 2018 года при поддержке Константинопольского патриарха из двух раскольнических организаций была создана так называемая Православная церковь Украины.
С тех пор при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. В свою очередь местные власти лишают каноническую церковь права на аренду земли под храмами.
Правоохранительные органы выдвигают против священников канонической церкви обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции.