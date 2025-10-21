В украинском Каневе уничтожен памятник писателю Аркадию Гайдару, именно в этих местах автор "Чука и Гека" погиб в годы Великой Отечественной.

Теперь украинские власти не считают нужным даже давать пояснения своим решениям, поэтому неясно, кто и на каком основании дал команду уничтожить монумент в память о писателе и герое войны.

Впрочем, подобное давно перестало удивлять. На днях Институт нацпамяти Украины распорядился искоренить все упоминания и памятные знаки, посвященные Полтавской битве: события 300-летней давности предают забвению в рамках борьбы с российским империализмом.