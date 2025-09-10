3.66 BYN
3.06 BYN
3.60 BYN
В Варшаве подтвердили, что Беларусь оповещала Польшу о приближении БПЛА к ее границам
Автор:Редакция news.by
В Варшаве подтвердили, что Беларусь оповещала Польшу о приближении БПЛА к ее границамnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c6fb84c-33a8-4272-bce2-0e22d93d4266/conversions/47cf04b9-ac81-434e-b18a-913bf16e1a57-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c6fb84c-33a8-4272-bce2-0e22d93d4266/conversions/47cf04b9-ac81-434e-b18a-913bf16e1a57-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c6fb84c-33a8-4272-bce2-0e22d93d4266/conversions/47cf04b9-ac81-434e-b18a-913bf16e1a57-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c6fb84c-33a8-4272-bce2-0e22d93d4266/conversions/47cf04b9-ac81-434e-b18a-913bf16e1a57-xl-___webp_1920.webp 1920w
Министр иностранных дел Радослав Сикорский подтвердил, что Беларусь ночью оповещала Польшу о приближающихся к ее границам дронах. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что Белоруссия ночью сообщала Польше и Литве о приближении дронов к их границам, а Варшава оповещала Минск о беспилотниках с территории Украины.
"Насколько я знаю, такие сообщения были. О подробностях прошу спрашивать министерство обороны", - сказал Сикорский, отвечая на соответствующий вопрос.