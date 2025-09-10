Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Варшаве подтвердили, что Беларусь оповещала Польшу о приближении БПЛА к ее границам

В Варшаве подтвердили, что Беларусь оповещала Польшу о приближении БПЛА к ее границам

Министр иностранных дел Радослав Сикорский подтвердил, что Беларусь ночью оповещала Польшу о приближающихся к ее границам дронах. Об этом сообщает РИА Новости.

Беларусь предупредила Польшу и Литву о приближении к границе неизвестных БПЛА

Ранее первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что Белоруссия ночью сообщала Польше и Литве о приближении дронов к их границам, а Варшава оповещала Минск о беспилотниках с территории Украины.

"Насколько я знаю, такие сообщения были. О подробностях прошу спрашивать министерство обороны", - сказал Сикорский, отвечая на соответствующий вопрос.

ПольшаБПЛА