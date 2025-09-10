Беларусь предупредила Польшу и Литву о приближении к границе неизвестных БПЛА

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26cdaa7d-de06-4d32-b323-03e9b01f65cf/conversions/1956c29c-6da6-48a1-b52e-6b9621904cb6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26cdaa7d-de06-4d32-b323-03e9b01f65cf/conversions/1956c29c-6da6-48a1-b52e-6b9621904cb6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26cdaa7d-de06-4d32-b323-03e9b01f65cf/conversions/1956c29c-6da6-48a1-b52e-6b9621904cb6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26cdaa7d-de06-4d32-b323-03e9b01f65cf/conversions/1956c29c-6da6-48a1-b52e-6b9621904cb6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Дежурные силы и средства противовоздушной обороны Беларуси постоянно отслеживали беспилотные летательные аппараты, потерявшие курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы минувшей ночью, заявили в Министерстве обороны Республики Беларусь, пишет sputnik.by.

В ведомстве констатировали, что минувшей ночью был зафиксирован обмен ударами БПЛА между Российской Федерацией и Украиной.

"Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны Беларуси над территорией республики", - заявил начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны генерал-майор Павел Муравейко.

Как уточнил генерал-майор, с 23:00 9 сентября до 04:00 утра 10 сентября, по имеющимся каналам взаимодействия дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литвы.

Белорусская сторона оповестила соседей о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран, что позволило Польше оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы.

Муравейко отметил, что Польша также уведомила белорусские дежурные боевые расчеты о приближении к границе Беларуси неопознанных летательных аппаратов с территории Украины.

Генерал-майор подчеркнул, что обмен информацией о воздушной обстановке - важное слагаемое обеспечения безопасности в регионе в целом, он способствует налаживанию мер доверия и укрепления безопасности.