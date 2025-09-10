3.66 BYN
Беларусь предупредила Польшу и Литву о приближении к границе неизвестных БПЛА
Дежурные силы и средства противовоздушной обороны Беларуси постоянно отслеживали беспилотные летательные аппараты, потерявшие курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы минувшей ночью, заявили в Министерстве обороны Республики Беларусь, пишет sputnik.by.
В ведомстве констатировали, что минувшей ночью был зафиксирован обмен ударами БПЛА между Российской Федерацией и Украиной.
"Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны Беларуси над территорией республики", - заявил начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны генерал-майор Павел Муравейко.
Как уточнил генерал-майор, с 23:00 9 сентября до 04:00 утра 10 сентября, по имеющимся каналам взаимодействия дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литвы.
Белорусская сторона оповестила соседей о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран, что позволило Польше оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы.
Муравейко отметил, что Польша также уведомила белорусские дежурные боевые расчеты о приближении к границе Беларуси неопознанных летательных аппаратов с территории Украины.
Генерал-майор подчеркнул, что обмен информацией о воздушной обстановке - важное слагаемое обеспечения безопасности в регионе в целом, он способствует налаживанию мер доверия и укрепления безопасности.
"Республика Беларусь и впредь продолжит реализацию своих обязательств в рамках обмена информацией о воздушной обстановке с Республикой Польша и странами Балтии", - заключил первый заместитель министра обороны Беларуси.