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В Варшаве проходит масштабный митинг оппозиции
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Польшу вновь лихорадит перед важным политическим событием. Жители столицы активно протестуют. Национальные флаги, а также плакаты с политическими лозунгами предвыборного и антиправительственного содержания. В центре Варшавы проходит многотысячный марш, организованный крупнейшей оппозиционной партией Польши "Право и справедливость".
Официально марш посвящен тысячелетию Польского королевства. Однако в преддверии президентских выборов, первый тур которых назначен на 18 мая, мероприятие имеет яркий политический характер. Среди участников были замечены председатель "Права и справедливости" Ярослав Качиньский, кандидат в президенты от этой же партии Кароль Навроцкий.