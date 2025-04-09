В Варшаве проходит масштабный митинг оппозиции

Польшу вновь лихорадит перед важным политическим событием. Жители столицы активно протестуют. Национальные флаги, а также плакаты с политическими лозунгами предвыборного и антиправительственного содержания. В центре Варшавы проходит многотысячный марш, организованный крупнейшей оппозиционной партией Польши "Право и справедливость".

Официально марш посвящен тысячелетию Польского королевства. Однако в преддверии президентских выборов, первый тур которых назначен на 18 мая, мероприятие имеет яркий политический характер. Среди участников были замечены председатель "Права и справедливости" Ярослав Качиньский, кандидат в президенты от этой же партии Кароль Навроцкий.