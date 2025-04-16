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В Вашингтоне 11 апреля было провозглашено "Днем Алекса Овечкина"
В Вашингтоне (округ Колумбия) 11 апреля объявили "Днем Алекса Овечкина" в честь легенды клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" (Washington Capitals). Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на соцсети "Вашингтон Кэпиталз" и документ, который подписал мэр Вашингтона Мюриел Баузер.
"Спасибо, мэр Баузер, за помощь в организации общегородского праздника "День Александра Овечкина" в прошлую пятницу", - указывается в сообщении хоккейного клуба.
"Я, мэр Вашингтона, округ Колумбия, настоящим провозглашаю 11 апреля 2025 года Днем Алекса Овечкина в Вашингтоне, округ Колумбия, и приветствую празднование этого дня всеми жителями Вашингтона", - говорится в документе, который подписала Баузер. Документ был опубликовал "Вашингтон Кэпиталз".
Российский хоккеист Александр Овечкин, который является нападающим "Вашингтон Кэпиталз", 6 апреля забросил 895-ю шайбу в НХЛ и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам за карьеру в регулярных чемпионатах лиги. Таким образом, россиянин стал новым королем голов НХЛ. Позже Овечкин обновил свой рекорд, забросив еще одну шайбу. С учетом плей-офф у Овечкина на данный момент 968 голов.