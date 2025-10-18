3.73 BYN
Европейские СМИ полны пессимизма в оценках встречи Трампа с Зеленским
Главным политическим событием планеты остается встреча Дональда Трамп с Зеленским. Для украинца она закончилась отступлением по ряду важных направлений. Фактически прекращены все программы военной помощи Киеву. Этому способствует уже не только личная позиция Трампа, но и шатдаун, который остановил в Штатах практически все бюджетные финансовые потоки. Вдобавок американский лидер в ходе встречи с Зеленским, похоже, прямо отказал ему в передаче дальнобойных ракет "Томагавк". Хозяин Белого дома заявил, что армия его страны является самой сильной, но именно потому, что не раздает оружие направо и налево.
Дональд Трамп, президент США:
"Это очень мощное оружие и очень опасное. Его применение может означать серьезную, знаете ли, эскалацию. Может иметь очень плохие последствия. "Томагавки" - это серьезная проблема. И я должен сказать одно: нам тоже нужны "Томагавки". Мы не хотим раздавать то, что нужно для защиты нашей страны".
Европейские СМИ оценивают результаты встречи панически. Испанская El País назвала эти итоги "политическим кошмаром". Немецкая Zeit отмечает, что Трамп намерен завершить войну на Украине безо всяких "Томагавков". Единственным достижением Зеленского газета считает то, что ему разрешили переночевать в правительственной резиденции, а не выставили за порог, как в апреле. А издание Welt с грустью пишет, что встреча прошла совсем не так тепло, как хотелось бы европейцам.