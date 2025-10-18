Европейские СМИ полны пессимизма в оценках встречи Трампа с Зеленским

Главным политическим событием планеты остается встреча Дональда Трамп с Зеленским. Для украинца она закончилась отступлением по ряду важных направлений. Фактически прекращены все программы военной помощи Киеву. Этому способствует уже не только личная позиция Трампа, но и шатдаун, который остановил в Штатах практически все бюджетные финансовые потоки. Вдобавок американский лидер в ходе встречи с Зеленским, похоже, прямо отказал ему в передаче дальнобойных ракет "Томагавк". Хозяин Белого дома заявил, что армия его страны является самой сильной, но именно потому, что не раздает оружие направо и налево.

Дональд Трамп, президент США:

"Это очень мощное оружие и очень опасное. Его применение может означать серьезную, знаете ли, эскалацию. Может иметь очень плохие последствия. "Томагавки" - это серьезная проблема. И я должен сказать одно: нам тоже нужны "Томагавки". Мы не хотим раздавать то, что нужно для защиты нашей страны".