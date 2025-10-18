Воскресенский: Трамп вывел Венгрию и Виктора Орбана на небывалую политическую высот

Предстоящая встреча Трампа с Путиным была анонсирована еще до встречи с Зеленским, и локацией была выбрана Венгрия. Есть ли в выборе страны какой-то особый символизм, поинтересовались у политического аналитика Юрия Воскресенского.

"Дональд Трамп в хорошем смысле политический шутник, тролль, выражаясь современным языком молодежи. Встреча с Зеленским была наполнена символизмом: пустые тарелки, солонка с перчинкой и то, что его не встретили у трапа и не проводили, как в предыдущие разы, когда его проводил лично президент Трамп, - обратил внимание эксперт. - В этот раз наблюдается похожая ситуация с политическим четким контекстом".

Юрий Воскресенский:

"Этим решением Дональд Трамп вывел и Венгрию, и лидера Венгрии, премьер-министра Виктора Орбана на небывалую политическую высоту, несмотря на то, что его европейские коллеги долгое время подвергали обструкции, пытались маргинализировать. Сейчас он будет играть одну из ведущих скрипок в этих переговорах. И в этом плане символизм Дональда Трампа очень ценен".

"Некоторые аналитики говорят, что лучше бы такая встреча прошла в Минске. Но вы помните, Президент Беларуси сказал: "Да хоть на Луне, лишь бы договорились". Поэтому я это поддерживаю, добавлю тоже, хоть на Марсе, только договоритесь хоть о чем-то позитивном", - заключил он.