В Вашингтоне пересматривают отношение к украинским беженцам
Автор:Редакция news.by
В Вашингтоне могут начать депортацию украинских беженцев. Около 120 тыс. украинцев в США рискуют потерять временный правовой статус и оказаться под угрозой депортации, сообщает Wall Street Journal.
Программа "Единение ради Украины", запущенная администрацией Байдена, позволила 240 тыс. беженцев въехать в страну, но теперь ее действие ограничено.
Таким образом, те, кто прибыл после августа 2023 года, могут стать нелегалами, если не будет продления.