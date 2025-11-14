В Вашингтоне пересматривают отношение к украинским беженцам

В Вашингтоне могут начать депортацию украинских беженцев. Около 120 тыс. украинцев в США рискуют потерять временный правовой статус и оказаться под угрозой депортации, сообщает Wall Street Journal.



Программа "Единение ради Украины", запущенная администрацией Байдена, позволила 240 тыс. беженцев въехать в страну, но теперь ее действие ограничено.



Таким образом, те, кто прибыл после августа 2023 года, могут стать нелегалами, если не будет продления.