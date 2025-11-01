3.70 BYN
В Вашингтоне участников беспорядков разогнала Нацгвардия США
Автор:Редакция news.by
В западных странах отпраздновали канун Дня всех святых.
Сотни полицейских усилили меры безопасности в центре Парижа из-за опасений возможных беспорядков. На всякий случай правоохранители решили не допускать большого скопления людей и разогнали толпу, оцепив отдельные участки района.
Неспокойно прошел Хеллоуин и в Вашингтоне. В подавлении беспорядков участвовала Нацгвардия США. Не обошлось без задержаний.