В Великобритании в море попала радиоактивная вода с базы с ядерным оружием
Автор:Редакция news.by
На западе Шотландии произошла утечка в море радиоактивной воды с базы с ядерным оружием из-за износа водопроводных труб, пишет РИА Новости со ссылкой на The Guardian.
"Регулятор установил, что радиоактивный материал попал в залив Лох-Лонг, расположенный недалеко от Глазго на западе Шотландии, поскольку Королевский флот не смог должным образом обслуживать сеть из 1,5 тыс. водопроводных труб на базе", - говорится в материале.
Издание отмечает, что согласно документам, собранным Шотландским агентством по охране окружающей среды, на момент утечек срок службы трубопроводной сети арсенала уже истек.