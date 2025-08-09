В Великобритании в море попала радиоактивная вода с базы с ядерным оружием

Залив. Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3bc345cf-d76f-4a8f-adcd-a48f9c3c17bf/conversions/0ac9566f-5c5c-457e-8d51-e3ab35e2d4ea-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3bc345cf-d76f-4a8f-adcd-a48f9c3c17bf/conversions/0ac9566f-5c5c-457e-8d51-e3ab35e2d4ea-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3bc345cf-d76f-4a8f-adcd-a48f9c3c17bf/conversions/0ac9566f-5c5c-457e-8d51-e3ab35e2d4ea-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3bc345cf-d76f-4a8f-adcd-a48f9c3c17bf/conversions/0ac9566f-5c5c-457e-8d51-e3ab35e2d4ea-xl-___webp_1920.webp 1920w

На западе Шотландии произошла утечка в море радиоактивной воды с базы с ядерным оружием из-за износа водопроводных труб, пишет РИА Новости со ссылкой на The Guardian.

"Регулятор установил, что радиоактивный материал попал в залив Лох-Лонг, расположенный недалеко от Глазго на западе Шотландии, поскольку Королевский флот не смог должным образом обслуживать сеть из 1,5 тыс. водопроводных труб на базе", - говорится в материале.